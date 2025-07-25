Засуджений вже має судимості за крадіжки та збут наркотиків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про затриманого агента ФСБ на Хмельниччині?

З’ясовано, що зловмисником виявився 32-річний житель регіону з кримінальним минулим – раніше судимий за крадіжки та розповсюдження наркотиків. Прагнучи "легких грошей", чоловік погодився на співпрацю з представником "відділу управління ФСБ по Республіці Крим", який і завербував його.

Згідно з вказівками куратора, агент мав виготовити кілька саморобних вибухових пристроїв для вчинення терактів біля адмінбудівлі ТЦК та підрозділу Нацгвардії у Хмельницькому. У лютому співробітники СБУ затримали чоловіка на місці, коли той здійснював розвідку біля потенційних цілей.

Перед тим, як доручити виконання основного завдання, російський спецслужбіст перевіряв агента – той збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони в обласному центрі, фіксував їх на камеру телефона та передавав матеріали через месенджери.

Під час обшуку було вилучено смартфон, який використовувався для шпигунства і зв’язку з ФСБ. Суд визнав обвинуваченого винним за статтею ККУ – державна зрада в умовах воєнного стану.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.