Процесуальне керівництво здійснювала Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

Дивіться також Здавав росіянам позиції ППО в столиці: СБУ затримала чергового шпигуна ФСБ

Що відомо про справу військового, який співпрацював з ФСБ?

ДБР у взаємодії зі Службою безпеки України встановило, що з початку 2025 року фігурант справи збирав інформацію та через знайомого за кордоном передавав дані для російського ФСБ з роз'ясненням координат військового полігону та кількості військовослужбовців, які на ньому перебувають.

Зазначається, що життя побратимів він оцінював від 3 тисяч гривень за кожну "наводку". Правоохоронці викрили та затримали зрадника у березні 2025 року, таким чином запобігши майбутньому обстрілу полігону з українськими військовослужбовцями.

Наразі його обвинувачують у державній зраді. Агенту ФСБ загрожує довічне позбавлення волі.

До слова, раніше на Рівненщині СБУ викрила та затримала російського корегувальника, який збирав дані для ударів по українських аеродромах. Зловмисник передавав координати військових об'єктів на Заході України. Його вдалося затримати під час фільмування одного з об'єктів ЗСУ.