Зловмисника затримали під час фільмування одного з об'єктів ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс Генпрокурора.

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Агент допомагав готувати обстріли аеродромів

На Рівненщині СБУ затримала чоловіка, якого завербувала російська ФСБ. Він збирав координати для майбутніх повітряних атак росіян на українську військову інфраструктуру.

За даними слідства, зрадником виявився 24-річний безробітний місцевий житель. Він самостійно вийшов на спецслужби окупантів через Telegram-канали в пошуках швидкого заробітку.

Для збору даних агент встановив у машині приховану камеру та об'їжджав місцевість, фіксуючи оборонні локації.

Співробітники СБУ викрили агента і затримали його "на гарячому", коли він знімав зовнішній периметр військового об'єкта,

– йдеться в повідомленні.

Військовій контррозвідці вдалося запобігти ударам по аеродромах і логістичних об'єктах ЗСУ у західному регіоні країни. СБУ провела додаткові заходи для убезпечення українських оборонців.

Наразі агент перебуває під вартою. У нього вилучили відеокамеру, телефон та інші речові докази. Йому оголошено підозру у державній зраді в умовах воєнного стану та загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, кіберфахівці СБУ викрили 59-річну агентку ФСБ, яка наводила авіаудари по Хмельницькій області. Також вона виготовляла саморобні вибухові пристрої. Правоохоронці затримали її під час збору розвідданих поблизу однієї з військових частин.