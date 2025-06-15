Як з'ясувалося, фігуранткою справи є місцева безробітна, яку ще у квітні росіяни завербували через телеграм. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс Генерального прокурора.

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Чим займалася російська агентка, яку затримала СБУ

За даними Служби безпеки, після вербування агентка відстежувала локації Сил оборони України та передавала їхні координати. Варто зауважити, що серед пріоритетних цілей росіян були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ.

Для конспірації жінка приховано знімала військові об’єкти, а саме імітувала телефонну розмову, коли проходила повз них. Окрім цього, зловмисниця також отримала від куратора вказівку на виготовлення СВП. За інструкцією співробітника ФСБ, жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки, але не встигла їх скомпонувати.

Кіберфахівці СБУ затримали агентку "на гарячому", коли вона шпигувала поблизу військової частини. На місці події у затриманої вилучено телефон із доказами роботи на ФСБ,

– кажуть у Службі безпеки.

Там додають, що під час обшуків за місцем проживання в агентки також знайшли складники для вибухового пристрою. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, раніше СБУ затримала мешканця Львівщини, який передавав дані про охорону аеродрому і військову техніку ворогу.