Как выяснилось, фигуранткой дела является местная безработная, которую еще в апреле россияне завербовали через телеграмм. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис Генерального прокурора.

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Чем занималась российский агент, которую задержала СБУ

По данным Службы безопасности, после вербовки агентка отслеживала локации Сил обороны Украины и передавала их координаты. Стоит заметить, что среди приоритетных целей россиян были запасные командные пункты и административные здания ВСУ.

Для конспирации женщина скрыто снимала военные объекты, а именно имитировала телефонный разговор, когда проходила мимо них. Кроме этого, злоумышленница также получила от куратора указание на изготовление СВП. По инструкции сотрудника ФСБ, женщина приобрела все необходимые компоненты для взрывчатки, но не успела их скомпоновать.

Киберспециалисты СБУ задержали агента "на горячем", когда она шпионила вблизи воинской части. На месте происшествия у задержанной изъят телефон с доказательствами работы на ФСБ,

– говорят в Службе безопасности.

Там добавляют, что во время обысков по месту жительства у агента также нашли составляющие для взрывного устройства. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

К слову, ранее СБУ задержала жителя Львовской области, который передавал данные об охране аэродрома и военной технике врагу.