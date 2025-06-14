Злоумышленника задержали "на горячем" до момента взрыва. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

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Агент ФСБ планировал теракт в жилом районе

По данным СБУ, задержанный не впервые сотрудничает с российскими спецслужбами. Им оказался 31-летний житель Одесской области. Его завербовали через пророссийские Telegram-каналы, где предлагали "легкий заработок".

В мае 2025 года злоумышленник получил "тестовое" задание и поджег авто ВСУ. После его выполнения кураторы поручили убить украинского офицера.

По данным следствия, правонарушитель установил самодельное взрывное устройство на детской площадке в одном из жилых массивов города. Взрывчатка содержала осколочные элементы и должна была быть активирована дистанционно.

Правоохранители задержали агента на месте, где он планировал теракт.

Сейчас ему объявлено о подозрении по нескольким статьям, в частности, покушение на совершение террористического акта. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, СБУ задержала подростка, который планировал теракт в столице. По заданию от российских спецслужб, он должен был взорвать здания ТЦК и СП. Правоохранители предотвратили теракт и задержали злоумышленника.