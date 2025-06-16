Злоумышленника задержали во время съемки одного из объектов ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис Генпрокурора.

Читайте также Наводила удары по Хмельницкой области и изготавливала взрывчатку: СБУ задержала российского агента

Агент помогал готовить обстрелы аэродромов

На Ровенщине СБУ задержала мужчину, которого завербовала российская ФСБ. Он собирал координаты для будущих воздушных атак россиян на украинскую военную инфраструктуру.

По данным следствия, предателем оказался 24-летний безработный местный житель. Он самостоятельно вышел на спецслужбы оккупантов через Telegram-каналы в поисках быстрого заработка.

Для сбора данных агент установил в машине скрытую камеру и объезжал местность, фиксируя оборонительные локации.

Сотрудники СБУ разоблачили агента и задержали его "на горячем", когда он снимал внешний периметр военного объекта,

– говорится в сообщении.

Военной контрразведке удалось предотвратить удары по аэродромам и логистическим объектам ВСУ в западном регионе страны. СБУ провела дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности украинских защитников.

Сейчас агент находится под стражей. У него изъяли видеокамеру, телефон и другие вещественные доказательства. Ему объявлено подозрение в государственной измене в условиях военного положения и грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, киберспециалисты СБУ разоблачили 59-летнюю агентку ФСБ, которая наводила авиаудары по Хмельницкой области. Также она изготавливала самодельные взрывные устройства. Правоохранители задержали ее во время сбора разведданных вблизи одной из воинских частей.