Тим часом Сили оборони мали успіх на Сумщині. Українські військові звільнили Кіндратівку. Під час операції було ліквідовано три російські батальйони та ворожого комбата, передає 24 Канал.

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Де просунулися росіяни 25 липня?

Загарбники зуміли прорватися уперед одразу на 4 напрямках. Найбільше зусиль противник зосереджує у районі Покровська. Тут він просунувся у біля Миролюбівки.

Де на карті Миролюбівка

Російські війська активно штурмують Покровський напрямок, використовуючи "м'ясну тактику".

Також ворог активний на Новопавлівському напрямку. Тут він просунувся біля Воскресенки, яка розташована біля адмінкордону з Дніпропетровською областю.

Де розташована Воскресенка: дивіться на карті

Крім того, окупанти мали успіх на Торецькому напрямку. Тут вони просунулися біля Курдюмівки. На цій ділянці фронту противник використовує тактику невеликих піхотних груп, а також драбини для подолання ровів.

Де Курдюмівка на карті

На жаль, загарбники розвивають наступ і на Харківщині, особливо на Куп'янському напрямку. Тут ворог просунувся безпосередньо біля самого Куп'янська та Мирного.

Де розташований Куп'янськ на карті

Де Мирне на карті: