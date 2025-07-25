Попри це, ворог намагається просуватися вперед. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар офіцера бригади "Рубіж" Національної гвардії України Андрія Отченаш "Укрінформу".

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Яка ситуація на Покровському напрямку?

За словами офіцера бригади "Рубіж", штурми на Покровському напрямку тривають фактично цілодобово. Росія не шкодує особового складу.

Їм байдуже на кількість трупів. Їхня мета – показати на карті зайняту територію. Можуть за три дні втратити роту "двохсотими" (вбитими – 24 Канал), ще три – "трьохсотими" (пораненими – 24 Канал) і при цьому вважати це нормальним результатом,

– пояснює Отченаш.

Він додає, що росіяни практично не використовують важку техніку, зокрема, танки, ПТРК, адже визнають їх неефективними. Натомість вони роблять ставку на чисельність штурмових груп.

Окупанти зневажають власних солдатів. Військовий зазначає, що вже є відео, де їхній військовослужбовець намагається здатися в полон, а свої ж підстрілюють його, а потім добивають контрольним у голову. На його думку, в російській армії нічого не змінилося з часів НКВС.

Отченаш також розповів, що активне використання FPV-дронів та літальних апаратів з оптоволоконним управлінням фактично нівелює ефективність навіть добре обладнаних фортифікацій. Щодня українські позиції атакують десятки, а подекуди й сотні дронів.

Водночас підрозділи Сил безпеки та оборони частково компенсують брак особового складу наземними роботизованими комплексами. За словами військового, єдиний спосіб нівелювати дефіцит – застосовувати наземні роботизовані платформи. Вони можуть виконувати логістичні та евакуаційні завдання, які раніше робили люди.

Однак, попри складну ситуацію, українські військові тримають оборону і виконують максимум можливого на своїх ділянках фронту.

Додамо, що раніше бійці ОСУВ "Хортиця" також прокоментували ситуацію на Покровському напрямку. За їхніми словами, там тривають важкі бої, росіяни намагаються реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Проте Сили оборони вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення.