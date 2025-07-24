Про це пише 24 Канал із посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

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Що відомо про наступ окупантів на Східному напрямку?

Бійці ОСУВ "Хортиця" розповіли про перебіг бойових дій в зоні їхньої відповідальності за 24 липня 2025 року.

На Північно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби противник намагався покращити тактичне положення в Вовчанську, але успіху не мав.

протягом минулої доби противник намагався покращити тактичне положення в Вовчанську, але успіху не мав. На Куп’янському напрямку штурмові групи противника безуспішно атакували наші позиції неподалік Кутьківки, Піщаного, Богуславки, Зеленого Гаю та Загризового.

штурмові групи противника безуспішно атакували наші позиції неподалік Кутьківки, Піщаного, Богуславки, Зеленого Гаю та Загризового. На Лиманському напрямку воїни відбили атаки окупантів неподалік Греківки, Середнього, Шандриголового, Карпівки, Колодязів та у Серебрянському лісництві.

воїни відбили атаки окупантів неподалік Греківки, Середнього, Шандриголового, Карпівки, Колодязів та у Серебрянському лісництві. На Сіверському напрямку відбулися боєзіткнення в районі Серебрянки та Григорівки. Атаки ворога відбито.

відбулися боєзіткнення в районі Серебрянки та Григорівки. Атаки ворога відбито. На Краматорському та Торецькому напрямках атаки росіян були зосереджені в районі Ступочок та у міській забудові Торецька. Втрат позицій захисників України не допущено.

атаки росіян були зосереджені в районі Ступочок та у міській забудові Торецька. Втрат позицій захисників України не допущено. На Покровському напрямку противник, намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Новоторецьке Сухецьке та Миколаївка. З метою блокування Покровсько-Мирноградської агломерації загарбники вели наступ на укріплення Сил оборони неподалік Родинського, Сухого Яру, Новоекономічного, Миролюбівки, Лисівки, Звірового та Котлиного. Одночасно були атаковані позиції українців біля Удачного та Горіхового. Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Ворог тисне на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник концентрує атакувальні зусилля в бік Запоріжжя, Воскресенки, Маліївки, Вільного Поля, Комишувахи, Темирівки та Піддубного. Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій.

Бійці нагадали, що розголошення будь-яких даних про дії сил оборони, а також про переміщення та положення наших військ, розташування об'єктів та підрозділів, карається згідно з чинним законодавством України.

До слова, за добу відбулося 172 бої. Вороги завдали по українських позиціях та населених пунктах 67 авіаційних ударів та 3712 разів застосував дрони-камікадзе.