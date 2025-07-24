Одним з таких є місто Вовчанськ, що на Харківщині. Про це пише 24 Канал з посиланням на слова військового на позивний "Тєлєк" в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

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Чи правда, що Росія знищує Вовчанськ?

Окупанти мають успіхи на фронті в Харківській області та фактично перетворили в руїни центр Вовчанська. Військові розповідають, що постійні обстріли знищують місто. За словами начальника прикордонної застави бригади "Форпост" Павла на позивний "Тєлєк", росіяни не можуть зайти у Вовчанськ, та територія наразі є "сірою зоною". Але коли ворог не має сил захопити місто, він тероризує його постійними атаками. Так від міста Вовчанськ майже нічого не залишилося.

Там самого міста взагалі нічого не залишилося, там одні руїни – це в основному центр міста. Якщо ще на околицях деякі будинки є більш-менш цілими, то в центрі міста суцільна розруха,

– розповів Павло.

Центр міста, де розташовувалися різні цивільні споруди, наразі пустий, не вціліла жодна будівля. Навіть зелені насадження згоріли вщент, що заважає українським захисникам, яким немає де маскуватися від ворогів.

Нагадаємо, Харківська та Донецька області наразі є найактивнішими зонами бойових дій. Нещодавно росіяни, ймовірно, просунулися біля села Зелений Гай на Харківщині. Найбільше штурмів за добу відбувається на Покровському напрямку, де бої цілодобово не вщухають.