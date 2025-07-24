Про це в середу, 23 липня, розповіли аналітики DeepState, передає 24 Канал. Ресурс оновив мапу бойових дій.

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Де просунулися росіяни?

За даними DeepState, на Донеччині противник просунувся біля селища Новоекономічне, водночас на Харківщині – біля села Зелений Гай.

Окрім того, аналітики уточнили лінію зіткнення біля Рідкодубу та Карпівки, що в Донецькій області.

Ситуація в Донецькій області: дивіться на карті

Ситуація у Харківській області: дивіться на карті

Нагадаємо, вранці 23 липня Генштаб ЗСУ звітував про 167 бойових зіткнень на лінії фронту. Найбільше штурмів відбулося на Покровському напрямку – 74.

Росіяни тиснули в районах Полтавки, Новоторецького, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Звірового, Удачного, Зеленого Кута, Дачного та Олексіївки.