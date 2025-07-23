У документі мовиться про просування російської армії на Сумщині, Запоріжжі та інших напрямках. Оновлені карти боїв та основні висновки ISW передає 24 Канал.

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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 23 липня

Бої в Курській області продовжилися 22 липня, але підтверджених змін ситуації немає. Водночас російські війська просунулися на півночі Сумської області – геолокаційні відеозаписи від 21 липня свідчать, що вони пройшли на південний схід від Сум та, ймовірно, захопили Варачине. А проте такий висновок може бути передчасним.

– геолокаційні відеозаписи від 21 липня свідчать, що вони пройшли на південний схід від Сум та, ймовірно, захопили Варачине. А проте такий висновок може бути передчасним. Наступальні операції росіян на півночі Харківської області до підтвердженого прогресу не призвели, до Великого Бурлука – так само. На Куп'янському напрямку, як і до Борової, змін не зафіксовано. А от на Лиманському напрямку окупанти пройшли – відео від 22 липня свідчать, що вони захопили Липове, це на північ від Лимана, та просунулися на південний захід від Липового та у східне Торське, це на схід від Лимана.

окупанти пройшли – відео від 22 липня свідчать, що вони захопили Липове, це на північ від Лимана, та просунулися на південний захід від Липового та у східне Торське, це на схід від Лимана. На Сіверському напрямку без змін, але є відео від 22 липня, які показують росіян з підняттям їхнього прапора на південному заході Білої Гори, що на південь від Часового Яру. Це свідчить про те, що російські війська нещодавно захопили це поселення.

Як змінилася лінія фронту за 22 липня / Карти ISW

На Торецькому напрямку просунулися обидві армії. Відео за 22 липня свідчать, що українські війська пройшли на північний захід від Диліївки, що безпосередньо на північ від Торецька, а російські війська пройшли на захід від Торецька та в північній частині Попового Яру, але геолокаційні докази цьому ще від 20 та 21 липня.

просунулися обидві армії. Відео за 22 липня свідчать, що українські війська пройшли на північний захід від Диліївки, що безпосередньо на північ від Торецька, а російські війська пройшли на захід від Торецька та в північній частині Попового Яру, але геолокаційні докази цьому ще від 20 та 21 липня. Схожа ситуація на Покровському напрямку . Відео від 21 липня показують, як росіяни завдають ударів по українцях у Разині на північний схід від Покровська, а це свідчить, що українські війська нещодавно знову відбили це поселення. Тим часом російські ДРГ заходили до південного Покровська, оскільки окупанти продовжують прагнути оточення міста.

. Відео від 21 липня показують, як росіяни завдають ударів по українцях у Разині на північний схід від Покровська, а це свідчить, що українські війська нещодавно знову відбили це поселення. Тим часом російські ДРГ заходили до південного Покровська, оскільки окупанти продовжують прагнути оточення міста. На Новопавлівському напрямку без змін, біля Великої Новосілки так само, але російські війська просунулися на заході Запорізької області. Відео від 21 липня свідчать, що вони пройшли на північний схід від Малої Токмачки, це на південний схід від Оріхова. На Херсонщині без змін.

Підсумовуючи, ISW вказав, що українські війська просунулися поблизу Торецька та Покровська, а російські – у Сумській та Запорізькій областях, а також поблизу Лимана, Часового Яру, Торецька та Покровська.