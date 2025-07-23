В документе говорится о продвижении российской армии на Сумщине, Запорожье и других направлениях. Обновленные карты боев и основные выводы ISW передает 24 Канал.

Смотрите также Россия согласится на переговоры только после значительных неудач на поле боя, – ISW

Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 23 июля

Бои в Курской области продолжились 22 июля, но подтвержденных изменений ситуации нет. В то же время российские войска продвинулись на севере Сумской области Сумской области – геолокационные видеозаписи от 21 июля свидетельствуют, что они прошли на юго-восток от Сум и, вероятно, захватили Варачино. Однако такой вывод может быть преждевременным.

– геолокационные видеозаписи от 21 июля свидетельствуют, что они прошли на юго-восток от Сум и, вероятно, захватили Варачино. Однако такой вывод может быть преждевременным. Наступательные операции россиян на севере Харьковской области к подтвержденному прогрессу не привели, к Великому Бурлуку – так же. На Купянском направлении, как и до Боровой, изменений не зафиксировано. А вот на Лиманском направлении оккупанты прошли – видео от 22 июля свидетельствуют, что они захватили Липовое, это к северу от Лимана, и продвинулись на юго-запад от Липового и в восточное Торское, это к востоку от Лимана.

оккупанты прошли – видео от 22 июля свидетельствуют, что они захватили Липовое, это к северу от Лимана, и продвинулись на юго-запад от Липового и в восточное Торское, это к востоку от Лимана. На Северском направлении без изменений, но есть видео от 22 июля, которые показывают россиян с поднятием их флага на юго-западе Белой Горы, что к югу от Часового Яра. Это свидетельствует о том, что российские войска недавно захватили это поселение.

Как изменилась линия фронта за 22 июля / Карты ISW

На Торецком направлении продвинулись обе армии. Видео за 22 июля свидетельствуют, что украинские войска прошли на северо-запад от Дилиевки, что непосредственно к северу от Торецка, а российские войска прошли к западу от Торецка и в северной части Попова Яра, но геолокационные доказательства этому еще от 20 и 21 июля.

продвинулись обе армии. Видео за 22 июля свидетельствуют, что украинские войска прошли на северо-запад от Дилиевки, что непосредственно к северу от Торецка, а российские войска прошли к западу от Торецка и в северной части Попова Яра, но геолокационные доказательства этому еще от 20 и 21 июля. Похожая ситуация на Покровском направлении . Видео от 21 июля показывают, как россияне наносят удары по украинцам в Разине к северо-востоку от Покровска, а это свидетельствует, что украинские войска недавно снова отбили это поселение. Между тем российские ДРГ заходили в южный Покровск, поскольку оккупанты продолжают стремиться к окружению города.

. Видео от 21 июля показывают, как россияне наносят удары по украинцам в Разине к северо-востоку от Покровска, а это свидетельствует, что украинские войска недавно снова отбили это поселение. Между тем российские ДРГ заходили в южный Покровск, поскольку оккупанты продолжают стремиться к окружению города. На Новопавловском направлении без изменений, возле Великой Новоселки так же, но российские войска продвинулись на западе Запорожской области. Видео от 21 июля свидетельствуют, что они прошли на северо-восток от Малой Токмачки, это на юго-восток от Орехова. На Херсонщине без изменений.

Подытоживая, ISW указал, что украинские войска продвинулись вблизи Торецка и Покровска, а российские – в Сумской и Запорожской областях, а также вблизи Лимана, Часового Яра, Торецка и Покровска.