А также привести его за стол переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Что говорят в ISW о войне в Украине?

Министр обороны Великобритании Джон Гили во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 21 июля объявил о "50-дневной кампании" по вооружению Украины и содействие посадить за стол переговоров главу Кремля Путина.

Он отметил, что группе необходимо воспользоваться заявлением президента США Дональда Трампа ввести "жесткие" 100-процентные вторичные тарифы на торговых партнеров России, если в течение 50 дней с 14 июля не будет достигнуто мирного урегулирования, которое бы способствовало прекращению войны.

Эксперты ISW считают, что только значительные неудачи России на поле боя, возможны своевременной и достаточной военной помощью Запада украинским силам, заставят Путина пересмотреть способность России военно победить Украину и привести его за стол переговоров.

В то же время там отмечают, что такие поражения не могут произойти за несколько недель и, вероятно, потребуют нескольких месяцев или сезонов военных кампаний, при условии, что Запад обязуется помочь украинским силам настолько, чтобы Украина могла успешно проводить надлежащие операции.

Кроме этого, решение России направить ту же переговорную группу "среднего уровня" на предстоящий третий раунд переговоров свидетельствует о том, что незаинтересованность Кремля в мирных переговорах остается неизменной.

В ISW убеждены, что Москва остается настроенной на затягивание мирных переговоров для поддержки продолжения наступательных операций в Украине и получения дополнительных уступок от Киева и Запада.

Заметим, что Украина готова к переговорам между украинским президентом Владимиром Зеленским и Путиным. Министр иностранных дел Андрей Сибига отмечает важность проведения именно "предметных" встреч с российской стороной.