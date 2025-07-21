Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что сенатор от Республиканской партии уместно отметил относительно Ирана. Похожая реакция на игнорирование ультиматума Соединенных Штатов Америки может ожидать Россию.

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Что ждет Россию в 51-й день ультиматума Трампа?

Владимир Огрызко отметил, что высказывания Линдси Грэма о возможных последствиях игнорирования ультиматума Трампа с примером атаки по Ирану может быть невоспринято в России.

Это, так сказать, для людей, которые способны думать головой. Мне кажется, у россиян способность провести прямую связь между причиной и следствием отсутствует,

– подчеркнул он.

По мнению экс-министра иностранных дел, странным является тот факт, что, несмотря на зверства, преступления и убийства, которые россияне совершают на территории Украины, они не понимают, почему их ненавидят и вводят санкции. Это парадокс.

Они (оккупанты – 24 Канал) доиграются до того, что придется брать штурвал на себя и тогда начнутся реальные изменения, а пока нет,

– добавил Огрызко.

Напомним, в ночь на 22 июня 2025 года американские войска нанесли удары по ядерным объектам Ирана, в частности по Фордо, Натанзу и Исфахану. Дональд Трамп заявил, что атака включала использование противобункерных бомб и крылатых ракет.