Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

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Почему Трамп дал Путину 50 дней на соглашение о мире в Украине?

Дональд Трамп избежал вопроса о том, почему дал Путину еще 50 дней для заключения мирного соглашения о прекращении войны в Украине, сказав, что "действительно занимается этим не так давно", имея в виду войну России против нашего государства.

Затем американский лидер снова начал обвинять демократов в этой войне.

Это война Байдена, это война демократов, это не война Трампа или республиканцев. Это война, которая не должна была никогда произойти. Очень много людей убивают,

– отметил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заявил, что его "хорошие разговоры" с Путиным ничего не значат, потому что после них российский диктатор запускает ракеты по Украине.

"Я много говорю с ним о том, как это сделать (достичь мирного урегулирования в Украине – 24 Канал). И всегда вешаю трубку и говорю: "Ну, это был хороший телефонный разговор". А потом ракеты запускают по Киеву или какому-то другому городу. И я говорю: "Странно", – сказал президент США.

В конце концов он подчеркнул, что, когда подобное происходит три – четыре раза, то, такие разговоры ничего не означают.