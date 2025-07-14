24 Канал сообщает, что во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявил, что США оперативно профинансируют военное оборудование на миллиарды долларов. В дальнейшем эта помощь будет передана НАТО, а впоследствии – направлена непосредственно на поле боя в Украине.

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Трамп очертил новый формат поддержки Украины

"Я слышал столько разговоров Путина, но ракеты продолжают лететь и убивают людей", – отметил Дональд Трамп.

Напомним, что во время встречи Дональд Трамп также заявил о достижении нового соглашения между США и НАТО. По его словам, американская сторона будет поставлять оружие, а финансирование будет обеспечивать Альянс. Кроме того, Трамп сообщил, что в ближайшее время Украине будет передано 17 систем Patriot. Он также пригрозил России введением высоких тарифов.