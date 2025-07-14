Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

До теми Вже витратили 350 мільярдів, – Трамп про гроші США на війну в Україні

Чому Трамп дав Путіну 50 днів на угоду щодо миру в Україні?

Дональд Трамп уникнув запитання щодо того, чому дав Путіну ще 50 днів для укладання мирної угоди щодо припинення війни в Україні, сказавши, що "справді займається цим не так давно", мавши на увазі війну Росії проти нашої держави.

Потім американський лідер знову почав звинувачувати демократів у цій війні.

Це війна Байдена, це війна демократів, це не війна Трампа чи республіканців. Це війна, яка не мала ніколи статися. Дуже багато людей вбивають,

– зазначив глава Білого дому.

Окрім того, Трамп заявив, що його "хороші розмови" з Путіним нічого не означають, бо після них російський диктатор запускає ракети по Україні.

"Я багато говорю з ним про те, як це зробити (досягти мирного врегулювання в Україні – 24 Канал). І завжди вішаю слухавку і говорю: "Ну, це була хороша телефонна розмова". А потім ракети запускають Києвом чи якимось іншим містом. І я кажу: "Дивно", – сказав президент США.

Зрештою він підкреслив, що, коли подібне відбувається три – чотири рази, то, такі розмови нічого не означають.