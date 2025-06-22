04:50, 22 июня

Что говорят в Иране.

На иранском телевидении и в СМИ утверждают, что все 3 упомянутые Трампом ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане эвакуированы еще некоторое время назад. И на момент удара там не было материалов, которые могли бы вызвать радиацию.

Также иранцы озвучивают заявления вроде "господин Трамп, вы это начали – а мы это завершим" и "каждый американский гражданин или солдат в регионе теперь является законной мишенью".

Кроме того, в Иране уверяют, что у Фордо необратимых повреждений нет. Мол, американцы ударили только по входным и выходным туннелям.

В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что США объявили войну Ирану – именно так там воспринимают события этой ночи.