Это Фордо, Натанз и Исфахан. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент о ситуации на Ближнем Востоке.
Первое заявление президента Трампа США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране
США вступили в войну с Ираном на стороне Израиля: что известно
Иранская организация по атомной энергии признала удары по своим ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, и назвала их жестокими и противоправными.
Организация пообещала продолжать свою ядерную программу, несмотря на нападения.
Заявление главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху:
"Мы с президентом Трампом часто говорим: "Мир через силу". Сначала приходит сила, а затем – мир. И сегодня вечером Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой".
Что говорят в Иране.
На иранском телевидении и в СМИ утверждают, что все 3 упомянутые Трампом ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане эвакуированы еще некоторое время назад. И на момент удара там не было материалов, которые могли бы вызвать радиацию.
Также иранцы озвучивают заявления вроде "господин Трамп, вы это начали – а мы это завершим" и "каждый американский гражданин или солдат в регионе теперь является законной мишенью".
Кроме того, в Иране уверяют, что у Фордо необратимых повреждений нет. Мол, американцы ударили только по входным и выходным туннелям.
В Корпусе стражей Исламской революции заявили, что США объявили войну Ирану – именно так там воспринимают события этой ночи.
Опять же СМИ пишут, что американские бомбардировщики B-2 участвовали в ударах по иранским ядерным объектам. Эти самолеты могут нести огромные бомбы, идеально подходящие как раз для таких ударов.
Тем временем журналисты Fox News пишут, что США сбросили на Фордо 6 противобункерных бомб GBU-57. На Натанз и Исфахан же запустили 30 крылатых ракет "Томагавк" по Натанзу и Исфахану.
Различные американские СМИ со ссылкой на источники пишут, что Дональд Трамп не планирует новых действий против Ирана, потому что хочет дать ему шанс вернуться к переговорам.
Вместе с этим президент США якобы считает, что Израиль стал безопаснее после американской атаки на Иран.
Трамп и Нетаньяху уже поговорили после удара, так же США связывались с Ираном, чтобы донести, что не имеют целью сменить власть в Тегеране.
В американских СМИ со ссылкой на источники отметили, что Израиль был заранее проинформирован об ударе.
Около 4 утра Израиль снова ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, как это было в первый день его атаки на Иран.
В то же время иранские СМИ пишут, что из трех упомянутых Трампом городов (Фордо, Натанз и Исфахан) сейчас массово эвакуируют людей.
В нескольких следующих сообщениях Трамп анонсировал обращение к нации и миру, по нашему времени это будет 5 утра. Тема – "очень успешная военная операция в Иране".
"Это исторический момент для США, Израиля и всего мира. Иран должен согласиться закончить эту войну", – написал Трамп.
Дональд Трамп заявил, что армия США атаковала ядерные объекты в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан.
"На главный объект, Фордо, сброшено полное количество бомб. Поздравляем наших великих американских воинов", – написал президент США.
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