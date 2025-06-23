21:54, 23 июня

В The New York Times со ссылкой на чиновников написали, что американская авиабаза Аль-Удейд в Катаре не получила поражения в результате иранского обстрела.

Эта авиабаза – крупнейший американский военный объект на Ближнем Востоке, который был основной целью Ирана.

Она служит региональной штаб-квартирой Центрального командования США, а размещено там около 10 000 военнослужащих.