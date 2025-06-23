Усе, що наразі відомо про нове загострення на Близькому Сході, зібрав 24 Канал.
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Іран ударив по об'єктах США у відповідь
Американська база в Сирії переведена в "повну бойову готовність" на тлі іранських ударів 23 червня. Це основна діюча база США на північному сході Сирії – Касрак.
За словами сирійського джерела у сфері безпеки, це одна з двох американських баз у регіоні, і зараз вона мобілізована в очікуванні можливого нападу.
Авіабаза США в Катарі не зазнала ураження внаслідок атаки
У The New York Times із посиланням на посадовців написали, що американська авіабаза Аль-Удейд у Катарі не зазнала ураження внаслідок іранського обстрілу.
Ця авіабаза – найбільший американський військовий об'єкт на Близькому Сході, який був основною ціллю Ірану.
Вона служить регіональною штаб-квартирою Центрального командування США, а розміщено там близько 10 000 військовослужбовців.
Іран, імовірно, заздалегідь попередив США про атаку
ЗМІ пишуть, що Тегеран за кілька годин до атаки поінформував противника. Таке рішення, ймовірно, пов'язане з бажанням мінімізувати втрати.
Ізраїль вдарив по Ірану
Невдовзі після іранських атак по базах США Ізраїль завдав ударів по Тегерану.
Опісля 20:30 вечора в столиці Ірану пролунали вибухи. ЗМІ стверджують, що Сили оборони Ізраїлю завдали удару по місту.
Ізраїль продовжуватиме завдавати ударів на всіх рівнях іранського режиму,
– заявив речник армії Ізраїлю.
Іран підтвердив атаку на американські бази
В Ірані прокоментували подію, заявивши, що дійсно атакували авіабазу Аль-Удейд у Катарі після "відвертої військової агресії" "злочинного режиму Сполучених Штатів Америки".
Тегеран заявив, що "не залишить без відповіді жодного нападу на свою територіальну цілісність, суверенітет та національну безпеку за жодних обставин".
Трамп у ситуаційній кімнаті після іранських ударів
У Білому домі заявили, що президент США та Міноборони "уважно стежать" за потенційними загрозами для авіабази Аль-Удейд у Катарі.
Тим часом Дональд Трамп разом зі своєю командою також перебуває в ситуаційній кімнаті. Президент також був там на вихідних, коли віддавав наказ про завдання ударів по Ірану, що призвело до такої реакції,
– написали в Sky News.
У Катарі заявили, що внаслідок іранської атаки немає жертв та постраждалих. У МЗС країни запевнили, що протиповітряна оборона Катару перехопила ракетний удар.
Там також вказали, що повітряний простір і територія країни є "безпечними".
Іран вдарив по базах США
У понеділок, 23 червня, Іран випустив ракети по авіабазах США Аль-Удейд у Катарі та Айн-аль-Асад в Іраку.
У мережі поширили кадри обстрілу в Катарі: дивіться відео