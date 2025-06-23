21:39, 23 червня

У Білому домі заявили, що президент США та Міноборони "уважно стежать" за потенційними загрозами для авіабази Аль-Удейд у Катарі.

Тим часом Дональд Трамп разом зі своєю командою також перебуває в ситуаційній кімнаті. Президент також був там на вихідних, коли віддавав наказ про завдання ударів по Ірану, що призвело до такої реакції,

– написали в Sky News.