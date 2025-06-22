04:50, 22 червня

Що говорять в Ірані.

На іранському телебаченні та в ЗМІ стверджують, що усі 3 згадані Трампом ядерні об'єкти в Натанзі, Фордо та Ісфахані евакуйовані ще деякий час тому. І на момент удару там не було матеріалів, які могли б спричинити радіацію.

Також іранці озвучують заяви на кшталт "пане Трампе, ви це почали – а ми це завершимо" та "кожен американський громадянин або солдат у регіоні тепер є законною мішенню".

Крім того, в Ірані запевняють, що у Фордо незворотних пошкоджень немає. Мовляв, американці вдарили лише по вхідних та вихідних тунелях.

У Корпусуі вартових Ісламської революції заявили, що США оголосили війну Ірану – саме так там сприймають події цієї ночі.