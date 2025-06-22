Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву американського лідера у власній соцмережі Truth Social.

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Що відомо про американські удари по Ірану

Дональд Трамп повідомив про успішну атаку на ядерні об'єкти Ірану.

Ми успішно завершили атаку на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. Всі літаки зараз знаходяться за межами повітряного простору Ірану,

– заявив він.

Американський лідер додав, що на головний об'єкт, Фордо, було скинуто повну кількість бомб. Всі літаки безпечно повертаються до бази Сполучених Штатів.

Зверніть увагу, Фордо – це найукріпленіший об'єкт ядерної програми Ірану. Потенційно йому загрожують лише протибункерні бомби вагою 13 тонн, нести які можуть лише американські бомбардувальники В-2.

У Axios із посиланням на ізраїльські джерела зазначили, що Ізраїль був заздалегідь попереджений про удар.

Посол США Майк Гакабі заявив, що Державний департамент США почав вивозити американських громадян з Ізраїлю спеціально організованими авіарейсами.