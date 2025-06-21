Про це пише 24 Канал із посиланням на UK Defence Journal.

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Переміщення американських літаків B-2

У Hunterbook зазначили, що літаки, ймовірно, вилетіли з бази в Міссурі. Саме ці стратегічні бомбардувальники можуть бути використані для удару по сильно укріпленому іранському ядерному об’єкту у Фордо.

Рух американських літаків / Фото Hunterbook

Відомо, що вісім літаків-заправників перебувають у повітрі, прямують у тому ж напрямку та дозаправляють B-2 над Канзасом.

В UKDJ підкреслили, що ці переміщення відбуваються в межах ширшого перегрупування американських військових сил у напрямку Європи та Близького Сходу. наявність восьми літаків-заправників може свідчити про місію з розширеним радіусом дії.

Хоча в Міноборони США офіційно не підтвердили мету чи напрямок польоту, масштаб і координація операції вказують на заздалегідь сплановану передислокацію. У виданні наголосили, що за останні тижні в регіон перекинуто десятки літаків, серед них: винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні платформи.

Що відомо про літаки B-2

B-2 Spirit – це стратегічний бомбардувальник далекого радіуса дії. Він може нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. В UK Defence Journal наголосили, що це єдиний літак США, створений спеціально для проникнення в зони з потужною ППО, зокрема – для ураження підземних об'єктів.

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B-2 наразі єдиний, хто може бути носієм надважкої протибункерної бомби GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), яка вважається найпотужнішою неядерною бомбою у світі. Вона здатна пробивати ґрунт, скелі й залізобетон, перш ніж вибухнути. Бомбардувальник може нести дві такі бомби одночасно та ефективно вражати укріплені об’єкти за один виліт.

Така бомба масу 13 600 кг, з яких 2 423 кг припадає на бойову частину. Вона здатна уражати підземні об'єкти на глибині понад 60 метрів.

Слід зауважити, що деякі іранські ядерні об'єкти, зокрема об'єкт у Фордо, розташовані під землею і захищені кількома шарами зміцнень. Більшість авіаційних засобів ураження не можуть їх дістати – за винятком B-2 з бомбами MOP.