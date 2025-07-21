Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що сенатор від Республіканської партії доречно зазначив щодо Ірану. Схожа реакція на ігнорування ультиматуму Сполучених Штатів Америки може очікувати на Росію.

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Що чекатиме на Росію у 51-й день ультиматуму Трампа?

Володимир Огризко зауважив, що висловлювання Ліндсі Грема щодо можливих наслідків ігнорування ультиматуму Трампа з прикладом атаки по Ірану може бути несприйняте у Росії.

Це, так би мовити, для людей, які здатні думати головою. Мені здається, у росіян здатність провести прямий зв'язок між причиною і наслідком відсутня,

– підкреслив він.

На думку ексміністра закордонних справ, дивним є той факт, що, попри звірства, злочини та вбивства, які росіяни вчиняють на території України, вони не розуміють, чому їх ненавидять та вводять санкції. Це парадокс.

Вони (окупанти – 24 Канал) дограються до того, що доведеться брати штурвал на себе і тоді почнуться реальні зміни, а поки ні,

– додав Огризко.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня 2025 року американські війська завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану, зокрема по Фордо, Натанзу та Ісфахану. Дональд Трамп заявив, що атака включала використання протибункерних бомб і крилатих ракет.