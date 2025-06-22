Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи Білого дому у соцмережі Х.

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Що відбувалося в Білому домі під час операції в Ірані

За словами Дональда Трампа, вночі армія США атакували ядерні об'єкти в Ірані – Фордо, Натанз та Ісфахан.

За данними ЗМІ, Америка США скинули на Фордо 6 протибункерних бомб GBU-57. На Натанз та Ісфахан же запустили 30 крилатих ракет Tomahawk.

Білий дім продемонстрував кадри того, яка обстановка панувала у цей час у ситуаційній кімнаті. На фото можна побачити безпосередньо Дональда Трампа, а також віцепрезидента Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо, главу апарату Білого дому С’юзі Вайлс, главу Пентагону Піта Гегсета.

Що відбувалося у Ситуаційній кімнаті під час ударів / фото Білого дому

Зауважимо, що Ситуаційна кімната – це комплекс із кількох приміщень Білого дому, розташований на першому поверсі західного крила. Кімната використовується президентом США, а також його радниками, представниками армії та спецслужб з метою запобігання або подолання кризових ситуацій для оперативного ухвалення рішень з надзвичайних питань усередині країни або за кордоном.