Де саме розташовані ядерні об'єкти Ірану, що обстріляли Сполучені Штати, що відомо про ці майданчики – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Америка була неперевершеною, – прем'єр Ізраїлю привітав Трампа після ударів по Ірану

Що відомо про ядерні об'єкти Ірану, які атакували США

Ядерний комплекс у Натанзі розташований приблизно за 250 кілометрів на південь від іранської столиці Тегерана. Майданчик вважають найбільшим об'єктом зі збагачення урану в Ірані.

Аналітики кажуть, що його використовують для розроблення та складання центрифуг для збагачення урану – ключової технології, яка перетворює уран на ядерне паливо.

За даними некомерційної організації "Ініціатива з ядерної загрози", у Натанзі є шість наземних будівель та три підземні споруди, дві з яких можуть вмістити 50 000 центрифуг.

За даними МАГАТЕ, Іран збагачував уран до 60% чистоти на своєму наземному пілотному заводі зі збагачення палива. Уран збройового класу збагачується до 90%.

Де розташований ядерний майданчик у Натанзі: дивіться на карті

Ще один ядерний майданчик був атакований у Фордо. Багато що досі невідомо про повний розмір та характер цього об'єкта, який розташований поблизу священного міста Кум та заритий глибоко в гірській групі.

Основні зали розташовані приблизно на глибині від 80 до 90 метрів під землею. За попередніми даними ізраїльських чиновників та західних ЗМІ, США є єдиною країною, яка має тип бомби, необхідний для удару на такій глибині.

У нещодавніх звітах МАГАТЕ йшлося про те, що Іран збільшив виробництво збагаченого урану до 60% у Фордо. За даними експертів та МАГАТЕ, зараз на об'єкті є 2 700 центрифуг.

Як далеко розташований об'єкт у Фордо: дивіться на карті

Ісфаган, що в центральному Ірані, є місцем розташування найбільшого в країні комплексу ядерних досліджень.

За даними "Ініціативи з ядерної загрози", об'єкт був побудований за підтримки Китаю та відкритий у 1984 році. За даними NTI, в Ісфахані працює 3 000 вчених, і цей об'єкт вважають центральним у ядерній програмі Ірану.

"Ініціатива з ядерної загрози" зазначає, що на майданчику експлуатуються 3 невеликі дослідницькі реактори китайського виробництва, а також конверсійний центр, завод з виробництва палива, завод з цирконієвого плакування та інші об'єкти та лабораторії.

Де розташований Ісфаган, де є ядерний майданчик: дивіться на карті