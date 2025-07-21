Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента до учасників щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України.

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Які пріоритети наступного раунду мирних переговорів у Стамбулі?

Зеленський наголосив на необхідності більшої динаміки у переговорах для закінчення війни. Водночас констатував, що це складний напрям. Усі розуміють, що справді результативні перемовини можуть бути виключно на рівні лідерів.

Президент також розповів, що зараз наші представники готують ще щонайменше один обмін з Москвою. Зауважив, що Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч представників у Туреччині.

Адженда зустрічі для нас зрозуміла – повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів,

– заявив Зеленський.

Глава держави попросив дипломатів інформувати країни їхнього перебування про необхідність саме такого переговорного підходу, саме такої адженди, а також забезпечувати Україні необхідну політичну підтримку.