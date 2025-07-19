Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

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Про що заявив Зеленський у зверненні?

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Шостці, Павлограді та інших населених пунктах. У Великоолександрівці є загиблі внаслідок удару.

Україна обговорила синхронізацію санкцій проти Росії. Йдеться зокрема і про країни, які не входять до ЄС. Йде робота і на американськоиму напрямку.

Є домовленості з президентом Трампом, які ми повинні реалізувати якомогашвидше. Україна налаштована на максимальну продуктивність. Це стосується наших домовленостей щодо ППО, нової угоди з Америкою по зброї. Ми готові купувати і купувати необхідну зброю і експортувати у США технологічну українську зброю – передусім дрони,

– зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що українські дрони чудово себе показали, йде робота по активізації роботи щодо дронів-перехоплювачів. Наступного тижня будуть підписані додаткові контракти.

Зеленський також нагадав про оновлення складу РНБО. Про це він мав розмову з новим її головою Рустемом Умєровим. Перші рішення вже готуються. Зокрема завтра Зеленський планує мати розмову з новою прем'єркою Свириденко.

Триває розмова з російською стороною щодо обмінів – продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном,

– повідомив Зеленський.