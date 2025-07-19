Детальніше повідомляє 24 Канал із посиланням на відповідний указ українського президента. Йдеться про 21 посадовця.
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Хто ввійшов до РНБО?
Окрім Зеленського, який є головою Ради національної безпеки і оборони України, до її складу також увійшли:
- Галущенко Герман Валерійович – Міністр юстиції України;
- Гринчук Світлана Василівна – Міністр енергетики України;
- Єрмак Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України;
- Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України;
- Іващенко Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України;
- Клименко Ігор Володимирович – Міністр внутрішніх справ України;
- Кравченко Руслан Андрійович – Генеральний прокурор;
- Ляшко Віктор Кирилович – Міністр охорони здоров'я України;
- Малюк Василь Васильович – Голова Служби безпеки України;
- Марченко Сергій Михайлович – Міністр фінансів України;
- Пишний Андрій Григорович – Голова Національного банку України (за згодою);
- Пронін Філіп Євгенович – Голова Державної служби фінансового моніторингу України;
- Свириденко Юлія Анатоліївна – Прем'єр-міністр України;
- Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України;
- Сирський Олександр Станіславович – Головнокомандувач Збройних Сил України;
- Соболев Олексій Дмитрович – Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;
- Стефанчук Руслан Олексійович – Голова Верховної Ради України (за згодою);
- Умєров Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України;
- Федоров Михайло Альбертович – Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України;
- Шмигаль Денис Анатолійович – Міністр оборони України.
Нагадаємо, 17 липня український президент анонсував оновлення сектору безпеки – зміни у відповідних структурах. Порядок денний для двох наступних засідань РНБО вже визначено. Окрім того, 21 липня планується оновлення корпусу української дипломатії.