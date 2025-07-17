Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про новий уряд?

Президент подякував нардепам, які підтримали кандидатури прем'єр-міністра, віцепрем'єрів та міністрів.

Оновлення уряду України відбулось, і вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання,

– написав президент.

Також глава держави анонсував, що вже завтра триватиме оновлення сектору безпеки. Очікуються зміни у відповідних структурах.

Крім того, у понеділок, 21 липня, планується оновлення корпусу української дипломатії. Зі слів Зеленського, він разом із міністром закордонних справ уже готує відповідні рішення.

Президент також додав, що вже визначено порядок денний для двох наступних засідань РНБО.

"Кожного дня потрібен результат для України", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 17 липня, на посаду Міністра оборони призначили Дениса Шмигаля. Новою очільницею Кабміну стала Юлія Свириденко.