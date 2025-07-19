Подробнее сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующий указ украинского президента. Речь идет о 21 должностном лице.
Смотрите также Связи с Деркачем и удары по энергетике: кто такой Герман Галущенко – новый министр юстиции
Кто вошел в СНБО?
Кроме Зеленского, который является председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины, в его состав также вошли:
- Галущенко Герман Валерьевич – Министр юстиции Украины;
- Гринчук Светлана Васильевна – Министр энергетики Украины;
- Ермак Андрей Борисович – Руководитель Офиса Президента Украины;
- Загородний Анатолий Глебович – президент Национальной академии наук Украины;
- Иващенко Олег Иванович – Председатель Службы внешней разведки Украины;
- Клименко Игорь Владимирович – Министр внутренних дел Украины;
- Кравченко Руслан Андреевич – Генеральный прокурор;
- Ляшко Виктор Кириллович – Министр здравоохранения Украины;
- Малюк Василий Васильевич – Председатель Службы безопасности Украины;
- Марченко Сергей Михайлович – Министр финансов Украины;
- Пышный Андрей Григорьевич – Председатель Национального банка Украины (по согласию);
- Пронин Филипп Евгеньевич – Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины;
- Свириденко Юлия Анатольевна – Премьер-министр Украины;
- Сибига Андрей Иванович – Министр иностранных дел Украины;
- Сырский Александр Станиславович – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины;
- Соболев Алексей Дмитриевич – Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
- Стефанчук Руслан Алексеевич – Председатель Верховной Рады Украины (по согласию);
- Умеров Рустем Энверович – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Федоров Михаил Альбертович – Первый вице-премьер-министр Украины – Министр цифровой трансформации Украины;
- Шмыгаль Денис Анатольевич – Министр обороны Украины.
Напомним, 17 июля украинский президент анонсировал обновление сектора безопасности – изменения в соответствующих структурах. Повестка дня для двух следующих заседаний СНБО уже определена. Кроме того, 21 июля планируется обновление корпуса украинской дипломатии.