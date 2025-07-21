Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента к участникам ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

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Какие приоритеты следующего раунда мирных переговоров в Стамбуле?

Зеленский отметил необходимость большей динамики в переговорах для окончания войны. В то же время констатировал, что это сложное направление. Все понимают, что действительно результативные переговоры могут быть исключительно на уровне лидеров.

Президент также рассказал, что сейчас наши представители готовят еще как минимум один обмен с Москвой. Заметил, что Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу представителей в Турции.

Адженда встречи для нас понятна – возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров,

– заявил Зеленский.

Глава государства попросил дипломатов информировать страны их пребывания о необходимости именно такого переговорного подхода, именно такой адженды, а также обеспечивать Украине необходимую политическую поддержку.