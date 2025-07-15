Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Линдси Грэма в соцсети Х.

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Что сказал Грэм о 50-дневном сроке Трампа для России?

Линдси Грэм заявил, что заявление, которое сделал Дональд Трамп 14 июля, что Украине будут отправлять американское оружие за средства европейских союзников по НАТО, была приятной новостью.

Не менее важной, по словам американского сенатора, было заявление президента США, что если боевые действия в Украине не прекратятся в течение 50 дней, то он введет тарифы до 100% для стран, которые покупают дешевую российскую нефть, поддерживая этим военную машину Путина.

Как подчеркнул Грэм, этим США "ударят по Путину там, где у него больше всего болит".

Если Путин и другие интересуются, что произойдет на 51-й день (срока Трампа – 24 Канал), я бы посоветовал им обратиться к аятолле,

– написал республиканец, очевидно, имея в виду верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Справочно! 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Нантанге и Исфагане. Это была одна из крупнейших операций Америки за последнее время, она является частью 12-дневной войны между Израилем и Ираном.

Кроме того, Грэм сказал, что если бы он был лидером страны, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, то поверил бы президенту Трампу на слово.

К слову, Дональд Трамп 15 июля заявил, что "конечный срок" для России может закончиться раньше, чем через 50 дней. Однако американский лидер отметил, что если по истечении 50 дней не будет соглашения, то тогда США продолжат применять пошлины и другие санкции против России.