Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МИД по итогам встречи с Министром обороны Франции Жан-Ноэлем Барро.

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Что сказал Сибига о переговорах с Россией?

Андрей Сибига высказался о переговорах с российской стороной.

"Очень важно, чтобы эти встречи...были предметные, чтобы другая сторона имела мандат обсуждать те самые главные вопросы: окончание войны, достижение перемирия. Пока мы этого не видим", – сказал он на совместной с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро пресс-конференции в Киеве в понедельник вечером.

Глава МИД напомнил, что одно из предложений украинской стороны было, чтобы мы имели возможность обсуждать такие стратегические вопросы – провести встречу на уровне лидеров – президент Владимир Зеленский и Владимир Путин с участием президента США Дональда Трампа, лидеров Европы, президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы считаем, что такое развитие повлияло бы безусловно на дальнейшую динамику достижения перемирия", – добавил министр.

Напомним, Владимир Зеленский в вечернем обращении 21 июля отметил, что украинская сторона в ближайшие дни проведет переговоры с российской делегацией в Турции. Встреча скорее всего состоится в среду, 23 июля.