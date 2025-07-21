В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко предположил, какими будут результаты третьего раунда переговоров в Стамбуле. Он отметил, что быстрого результата не будет, но отказ от переговоров только усложнит политическую позицию Киева.

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О чем могут договориться стороны?

Пока нет каких-то больших ожиданий от нового раунда переговоров между Россией и Украиной. По мнению политолога, в лучшем случае стороны могут договориться об обмене военнопленными и, возможно, гражданскими лицами.

Переговоры об обмене пленными идут с 2022 года. Однако следует отметить, что на переговорах в Стамбуле договаривались о наиболее массовых обменах. За последние два месяца обменяли пленных практически столько, сколько за все предыдущее время.

Также стороны могут начать обсуждать, каким образом должна развиваться дальнейшая логика переговорного процесса. В частности, можно ли как-то совместить позиции Украины и России относительно условий завершения войны.

Я здесь большой скептик. Ведь вообще не вижу возможности совместить позиции Украины и России, потому что они противоположны во всех ключевых вопросах. Однако обсуждение, как дальше двигать переговорный процесс, каким должен быть алгоритм и формат, должны быть,

– сказал Фесенко.

По его словам, на данный момент со стороны России нет готовности идти на серьезные компромиссы по прекращению огня.

Почему Украина не может выйти из переговоров?

Впрочем, важно понять одну простую вещь – выход из переговорного процесса сразу будет использован против Украины. В Кремле уже периодически обвиняют Киев, что якобы Украина против переговоров о прекращении войны. Это делается не только с пропагандистскими целями. Таким образом россияне пытаются нас подставить перед американскими партнерами, перед странами Глобального Юга, что якобы Украина не хочет договариваться о мире.

В этом случае большое значение имеет тактика. Если мы будем в одностороннем порядке отказываться от переговоров, к сожалению, мы проиграем от этого. А нам вместе с международным сообществом, в частности Соединенными Штатами, через этот пока тупиковый переговорный процесс, надо давить на Россию и договариваться сначала о прекращении огня.

К слову, Кремль подтвердил готовность к третьему раунду переговоров с Украиной. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что обмен мнениями по проектам меморандумов между сторонами еще не состоялся, и они пока "диаметрально противоположные".