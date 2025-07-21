Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Песков о новом раунде переговоров?

Отвечая на вопрос пропагандистов об инициативе украинской стороны возобновить диалог, Дмитрий Песков заявил, что с российской стороны "нет никаких изменений в переговорной группе".

Вы знаете, что мы выступаем за проведение третьего раунда. Как только окончательно будет понимание по датам, мы вас проинформируем,

– сообщил пресс-секретарь главы Кремля.

У Пескова также поинтересовались относительно проектов меморандумов, которыми обменялись стороны. По словам российского чиновника, эти документы еще не обсуждали.

"Есть наш проект меморандума и есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Должен быть обмен мнениями и переговоры по этим двум проектам, которые пока являются абсолютно диаметрально противоположными", – сказал Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Путина отметил, что для сближения позиций "должна быть большая дипломатическая работа".

К слову, ранее российские СМИ писали, что Украина действительно пригласила Москву на новый раунд переговоров на этой неделе. В то же время конкретной даты встречи еще согласовано не было. Вероятно, встреча состоится также в Стамбуле, где и были прошлые 2 раунда переговоров.