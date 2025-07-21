Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent Türkçe.

Что известно о новых переговорах России и Украины?

Как сообщает издание, российская и украинская делегации встретятся в Стамбуле на этой неделе. Переговоры могут состояться в среду или четверг. Однако пока детали относительно места, времени и состава делегаций не разглашаются.

Independent Türkçe пишет, что это будут технические переговоры по ограниченному кругу тем. Вероятно, они будут касаться таких вопросов, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры безопасности границ.