Дональд Трамп долго молчал, намекал, обижался, предлагал "сделки века" и угрожал "свернуть помощь" для Украины. Но в какой-то момент Владимир Путин окончательно его достал, и президент США начал говорить о поставках оружия, ракетах на Москву, ультиматумах для Кремля и "жестких последствиях". Некоторые увидели в этом непоследовательность. Другие – политический маневр.

24 Канал проанализировал, как изменилась риторика Трампа и почему "Америка прежде всего" не обязательно означает "Украина без поддержки", как этому неожиданно сопротивляется Европа и чего ожидать в ближайшие 50 дней.

Кремль упустил свой счастливый билет?

Первые месяцы каденции президента США Дональда Трампа были наполнены невероятными дипломатическими любезностями с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп говорил вещи, которые выходили далеко за рамки публичной коммуникации между президентами, что только вызвало раздражение у демократов и серьезный страх в Киеве.



Дональд Трамп считал свои личные отношения с Путиным решающими для развязывания войны в Украине \ Фото AP

Но несмотря на весь шквал критики из лагеря оппонентов, агент Краснов (так по фейковой конспирологической теории называли якобы завербованного советскими спецслужбами Трампа) продолжал засыпать Путина комплиментами. Трамп непрерывно называл его "крутым парнем", "очень сообразительным" и постоянно подчеркивал то, что Путин вынужден делать то, что делает, потому что просто "любит Россию".

Путин тоже не отставал и всячески подыгрывал неприязни Трампа к Европе. Комментируя результаты выборов в США, российский диктатор прямо заявил, что наконец к власти вернулся "хозяин", и скоро все европейские лидеры "станут у его ноги и будут нежно махать хвостиком". Затем начались телефонные звонки, которые, как отметил один из российских чиновников, были настолько замечательными, что "ни один из президентов не хотел первым класть трубку".

С целью окончательно потешить "патриотические стремления" своего российского визави, Дональд Трамп сделал Путину то самое предложение, от которого невозможно отказаться. Согласно утечкам в СМИ, Трамп был готов пойти даже на признание российского статуса оккупированного Крыма, фактически открыв двери американскому бизнесу на полуостров.



Нейтралитет и отсутствие гарантий безопасности для Украины шли в комплекте, от чего у украинских наблюдателей настроение становилось все более меланхоличным.

И в конце концов то, что могло стать сюжетом нового бади-муви где-то на Нетфликс, разбилось об откровенную наглость и одержимость Владимира Путина. Чем больше Трамп пытался пойти на уступки, тем хуже становилась ситуация в украинских мирных городах. Согласно данным наблюдений, количество обстрелов и воздушных атак кратно увеличилось с началом миротворческой деятельности президента США.



Украинец собирает в своем дворе остатки от российских ракет / Фото Getty Images

Такой расклад бросал тень не только на Соединенные Штаты, подрывая авторитет страны на международной арене, а что более важно в наше время – дискредитировал самого Дональда Трампа, выставляя его просто дураком, которого россияне водят за нос. В результате авторитет Трампа, похоже, пошатнулся не только для внешнего наблюдателя, а даже внутри его собственной семьи.

Украина получила неожиданного союзника в лице первой леди США

Если Дональд Трамп что-то и не терпит – так это выглядеть наивным в собственной истории. Тем более, когда на телефоне у тебя Владимир Путин, а дома за твоими действиями пристально следит первая леди. Но похоже Мелания Трамп не разделяет очарованности мужа российским диктатором и прямо или косвенно корректирует действия президента США в отношениях с Россией.

Я прихожу домой и говорю, что мы с Владимиром сегодня прекрасно поговорили. А Мелания говорит – да, только что еще один украинский город обстреляли,

– рассказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

И хотя сказанное президентом США звучит как очередная "анекдотическая деталь", на самом деле за ней кроется целый пласт геополитического унижения.



Мелания Трамп во время встречи своего мужа с Владимиром Путиным в Хельсинки, 2018 год / Фото AP

Мелания Трамп, первая леди со словенскими корнями и естественным недоверием к России, стала неожиданным голосом совести в Белом доме. Как пишет The Times, она выросла за Железным занавесом, искренне сопереживает Украине и "напоминает мужу о цене авиаударов". Согласно журналистским расследованиям, Мелания практически не появлялась в Вашингтоне, оставаясь в Нью-Йорке возле сына, но продолжала влиять на политические решения. Возможно, именно ее позиция стала той каплей, что переполнила чашу терпения Трампа в отношении Путина.

Да и сам Трамп начал понимать, что его дипломатическая "дружба" с Кремлем – это скорее игра в одни ворота. 3 июля он позвонил Путину, надеясь на прогресс в переговорах. А на следующий день Россия запустила крупнейшую ракетно-дроновую атаку на Киев за всю войну. Трамп, мягко говоря, не оценил такого жеста.

Я очень разочарован Путиным. Он сыплет на нас кучу дерьма, если хотите знать правду,

– сказал он после разговора.

И хотя бывший президент всегда любил похвастаться своим умением "заключать сделки" с диктаторами, на этот раз ситуация стала личной. Публичное пренебрежение, растущее количество жертв среди гражданских, намеки от жены – все это сложилось в один пазл. И похоже, Трамп решил, если уж не удалось подкупить Путина добрым словом, придется попробовать сделать это через новый оборонный контракт с Украиной.

Непредсказуемый или последовательный: в чем заключается тактика Трампа?

После нескольких месяцев неопределенности, намеков и откровенных нападок на Президента Украины Владимира Зеленского, позиция Дональда Трампа относительно войны в Украине начала приобретать реальные очертания. И оказалось, что это были не только импульсивные решения президента-эгоцентрика, а довольно четкий – хоть и жесткий алгоритм.

Сначала – шанс на мир, но только с позиции силы. Затем – ультиматум. И наконец – "great deal". Все шаги укладываются в рамки бизнес логики, где "все хотят выиграть, поэтому либо ты соглашаешься, либо я меняю условия".

Еще накануне второй каденции Трампа, его команда опубликовала план, согласно которому США предупреждали обе стороны конфликта, что в случае, если Украина не согласится на "мирный план", поддержка будет сокращена. Но если Кремль сорвет переговоры – Киев получит больше оружия. Долгое время мы наблюдали реализацию только первой половины этой угрозы и казалось, что так в конце концов и останется.



Ведь Украина получала "паузы" в поставках даже при условии полного согласия на любые мирные инициативы американского президента. Но уже в июле у Трампа лопнуло терпение, поэтому он публично предупредил Путина.

Мы дадим 50 дней. Если ничего не изменится – последствия будут очень неприятные,

– пригрозил президент США.



Законопроект предлагает введение 100% тарифов на закупку российских энергоресурсов третьими странами / Фото AP

Законопроект о вторичных санкциях в отношении российских энергоресурсов уже на финальном этапе. Конгресс уже на низком старте, остается только дождаться завершения установленного дедлайна. Но Трамп на этом не остановился и пообещал осуществить первую масштабную поставку оружия для Украины. Пока что исключительно оборонительного, зато чрезвычайно эффективного и дорогого.

Мы пришлем им Patriots, которые им жизненно необходимы. Но платить будет Европейский Союз. Мы ничего не платим. Это будет бизнес для нас,

– заявил Дональд Трамп журналистам.

Один из самых ярких индикаторов превращения Трампа в "военачальника бизнес-формата" – его вопрос во время встречи 4 июля. По данным Financial Times, знакомых с разговором, президент США поинтересовался, сможет ли Украина эффективно ударить по критическим объектам России с помощью дальнобойных ракет, или же вообще – нанести удар по Москве или Санкт-Петербургу. Белый Дом поспешил опровергать слова Трампа, будто это было вырвано из контекста, а президент просто "поинтересовался". Однако подобные "инфобомбы" все равно отражают не только злость Трампа на Путина за невыполненные обещания, но и готовность зайти дальше, если это поможет достижению цели.

С другой стороны, буквально на следующий день Трамп отметил журналистам, что "Украина не должна целиться в Москву", избегая публичного решения о поставках наступательного оружия. Зато президент США подтвердил готовность отправить украинским войскам Patriot через НАТО, фундаментально придерживаясь модели "Америка прежде всего" и оставаясь сторонником оборонительного формата ведения войны со стороны Украины.

Такая логика стала шоком для многих европейских дипломатов. Все боялись, что возвращение Трампа в Белый дом способно разрушить НАТО. Но, похоже, президент США просто решил изменить правила игры. В результате, вместо того чтобы оставить союзников на произвол судьбы, Трамп продвигает новую "эффективную модель" Альянса, где США – не "банк" для более слабых, а "поставщик с четкими условиями". И хотя это звучит цинично, в краткосрочной перспективе это выгодно Украине – ведь американское оружие будет продолжать поступать, хоть и под новыми флагами.

Впрочем, стоит помнить, что подобная "поддержка по расчету" исчезает так же быстро, как и появляется – достаточно лишь, чтобы Трамп почувствовал себя обиженным или восстановил положительные отношения с россиянами.

В MAGA – паникуют, республиканцы – поддерживают

Как только Дональд Трамп объявил, что США снова будут поставлять Украине оружие, прежде всего Patriot, часть его базы просто взорвалась. В соцсетях начался настоящий апокалипсис, с комментариями в духе: "Я не за это голосовал" или "Что, черт возьми, происходит?".

Конгрессвумен Маржори Тейлор-Грин вообще выплеснула целый поток критики на своего шефа, и написала в Х, что "МАГА не голосовали за поставки оружия для Украины". В то же время, в комментарии для New York Times, она отметила, что проблема не только в Украине, а вообще во всех иностранных войнах, в которых фигурирует американское вооружение или армия.



Марджори Тейлор-Грин – один из самых громких голосов MAGA-движения / Фото Getty Images

Но соцопросы демонстрируют немного другую картину, которая точно не нравится Тейлор-Грин и другим MAGA-радикалам. По данным исследования Vandenberg Coalition, которое цитирует республиканское издание New York Post – 77% республиканцев поддерживают усиление санкций против России, 75% – новые ограничения, и 70% считают важным сдерживание агрессии России в Европе.

То есть хоть MAGA-ядро (в лице блогеров, активистов и конспирологов) и видит в действиях Трампа "зраду", в целом в Республиканской партии наблюдается поворот к более твердой линии в отношении России. Об этом свидетельствует и продвижение в Конгрессе нового пакета санкций против покупателей российских энергоносителей, который поддержали лидеры республиканцев в Палате представителей и Сенате – Майк Джонсон и Джон Тун.

Трамп оказался между двух огней, когда его ядерный электорат стремится к полному изоляционизму, а более сдержанные политические союзники – к решимости в отношении России и Путина. Пока Трамп пытается сохранить влияние и среди одних, и среди других. С одной стороны он принимает решение о передаче Украине ЗРК Patriot и спрашивает Зеленского почему он еще не разбомбил Москву, а с другой – постоянно подчеркивает, что его действия укладываются в рамки политики America First, где все американские поставки будут тем или иным способом оплачены союзниками.

Почему Европе не нравится план Трампа по вооружению Украины?

Введенная Дональдом Трампом схема "США производят – Европа платит – Украина получает" должна была стать сильным компромиссом между его изоляционистской риторикой и необходимостью сдерживать Кремль. Но уже на старте в ней начали проявляться пробелы.

Проблема в том, что Франция отказалась финансировать закупку американских систем вооружения для Украины, заявив, что в приоритетах Парижа – развитие собственного оборонного производства. Французы прямо намекнули, что подталкивать европейские государства вкладываться в американский ВПК, вместо европейских предприятий, – стратегическая ошибка.



Макрон стремится концентрировать внимание на развитии оборонных возможностей Евросоюза / Фото Getty Images

Чехия также публично заявила о нежелании участвовать в "трамповском" проекте, хотя и не отказывается от помощи Украине в целом. Премьер-министр Петр Фиала подчеркивает приверженность чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, однако отказывается участвовать в сделках Дональда Трампа.

Но несколько севернее – другая картина. Скандинавские страны – Дания, Норвегия, Швеция, а также Нидерланды – уже начали консультации с НАТО по совместному финансированию крупной партии ЗРК Patriot и перехватчиков, которые будут производиться в США, но оплачиваться из европейских бюджетов.

Германия, несмотря на традиционный осторожный подход к поставкам вооружений, на этот раз не стала тормозить процесс, а даже наоборот – становится движущей силой восстановления поставок американского оружия. По сообщениям немецкой прессы, Берлин готов взять на себя львиную долю финансирования новой партии вооружений для Украины, в частности закупку систем Patriot. Даже если Франция и Чехия отказываются, Германия берет ответственность и выходит на передовую новой модели поддержки Украины.



Фридрих Мерц и Дональд Трамп во время саммита НАТО в Гааге / Фото AFP

Если подытожить, мы имеем не единодушие, но и не полный провал. Альянс, который Трамп когда-то угрожал разрушить, теперь может стать инструментом его собственной внешнеполитической игры. Однако эту игру Европа стремится вести по собственному сценарию.

В то же время Украине придется тщательно следить за балансом. Если несколько крупных игроков, таких как Франция, Испания или Италия окончательно откажутся, эффект "европейского плеча" будет меньше, а линии поставки – уже. В таком случае даже развернутая сеть закупок через НАТО не гарантирует скорости и масштабов будущих поставок.

Способны ли дедлайны Трампа остановить Путина?

Дональд Трамп снова решил сыграть в свою любимую игру – "Дедлайн ради мира". На этот раз Путин получил ровно 50 дней, чтобы согласиться на "честную сделку". Иначе – санкции, 100% тарифы на российские энергоносители и полное открытие вооруженных складов США для Украины.

Проблема лишь в том, что Путин дедлайнов не боится – он их использует. И пока Вашингтон рассуждает, сколько ракет выдать и через кого их оформить, Москва атакует в полную силу. В эти 50 дней Кремль попытается максимально продвинуться на фронте. Летнее наступление россиян началось, и заканчивать они его пока не планируют.



Эксперты оценивают летнюю наступательную кампанию России как "последний рывок" с обострением боевых действий вдоль всей линии фронта / Фото Getty Images

Сама схема Трампа похожа скорее на политическую отмазку, чем на настоящую стратегию. Он рассказывает, что это "война Байдена", а он лишь пытается "выйти из этого хаоса". В то же время Владимир Зеленский в интервью американскому консервативному каналу Newsmax очевидно решил немного подыграть Трампу и также провел аналогию с Байденом, где подчеркнул, что именно Дональд Трамп способен положить конец этой войне, чего не удалось его предшественнику.

Внешне действия Трампа выглядят как резкая эскалация. Зато внутренне это больше похоже на маневр для опережения критики. Часть помощи обещано через Европу, но даже здесь не все гладко: Чехия и Франция уже отказались финансировать американские закупки. В Пентагоне – временное промедление, в НАТО – дипломатическое жонглирование.

Зато на линии фронта все просто: россияне наступают, а украинцы ждут обещанного железа. 50 дней в политике это почти ничего, а в войне – сотни или тысячи потерянных жизней. Поэтому даже если Трамп действительно разочаровался в Путине и решил с ним немного "поссориться", – Украине от этого пока не легче. Потому что "немного поссориться" – это не то же самое, что вовремя дать ракеты.