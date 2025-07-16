Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему Франция не присоединится к соглашению?

По словам двух французских чиновников, Париж не присоединится к инициативе из-за того, что Эмманюэль Макрон давно выступает за укрепление европейской оборонно-промышленной базы путем закупок вооружений в рамках ЕС.

Французское правительство также испытывает трудности с увеличением собственных оборонных расходов, поскольку пытается сократить другие бюджетные расходы и сдержать огромный дефицит.

Впрочем, учитывая ограниченные производственные мощности в Европе, правительство канцлера Германии Фридриха Мерца считает, что закупки американского оружия является одним из немногих способов быстро обеспечить Украину всем необходимым.

Детали конкретных закупок пока остаются неизвестными, однако в связи с усилением обстрелов Германия особенно настаивает на сделке по приобретению ЗРК Patriot производства США.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп рассказал, что США и НАТО удалось достичь нового соглашения. По словам президента США, американская сторона будет отправлять оружие, а Альянс будет за него платить.