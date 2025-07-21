Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми Цього тижня у Стамбулі можуть відбутися нові переговори Росії та України: ЗМІ назвали дні

Що сказав Пєсков про новий раунд переговорів?

Відповідаючи на питання пропагандистів щодо ініціативи української сторони відновити діалог, Дмитро Пєсков заявив, що з російської сторони "немає жодних змін у переговорній групі".

Ви знаєте, що ми виступаємо за проведення третього раунду. Як тільки остаточно буде розуміння щодо дат, ми вас проінформуємо,

– повідомив прессекретар глави Кремля.

У Пєскова також поцікавилися щодо проєктів меморандумів, якими обмінялися сторони. За словами російського посадовця, ці документи ще не обговорювали.

"Є наш проєкт меморандуму та є проєкт меморандуму, який передано українською стороною. Має бути обмін думками та переговори щодо цих двох проєктів, які поки є абсолютно діаметрально протилежними", – сказав Дмитро Пєсков.

Окрім того, представник Путіна наголосив, що для зближення позицій "має бути велика дипломатична робота".

До слова, раніше російські ЗМІ писали, що Україна справді запросила Москву на новий раунд переговорів цього тижня. Водночас конкретної дати зустрічі ще погоджено не було. Ймовірно, зустріч відбудеться також у Стамбулі, де і були минулі 2 раунди перемовин.