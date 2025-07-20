Так, у відеозверненні 19 липня глава держави повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні нову зустріч на наступному тижні. Україна закликає противника до обміну полонених, повернення дітей та припинення вогню, передає 24 Канал.

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Чи буде нова зустріч делегацій України та Росії?

Російські провладні видання підтверджують, що Україна справді запросила Росію на новий раунд переговорів наступного тижня.

Пропагандисти уточнюють, що конкретної дати зустрічі ще не погоджено.

Нагадаємо, що після гучного виступу Дональда Трампа із погрозами Москві новими санкціями, у Кремлі заявили, що Росія готова продовжувати прямі переговори з Україною. Там казали, що досі чекають сигналу з Києва щодо того, коли може відбутися наступний раунд мирних переговорів між сторонами.

18 липня між президентом Туреччини та російським диктатором відбулася телефонна розмова. Між іншим вони обговорили проведення третього раунду перемовин.

Зауважимо, що перші два відбулися 16 травня і 2 липня. Тоді сторонам вдалося домовитися, а згодом і реалізувати великі обміни полоненими.