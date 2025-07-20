Так, в видеообращении 19 июля глава государства сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне новую встречу на следующей неделе. Украина призывает противника к обмену пленных, возвращению детей и прекращению огня, передает 24 Канал.

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Будет ли новая встреча делегаций Украины и России?

Российские провластные издания подтверждают, что Украина действительно пригласила Россию на новый раунд переговоров на следующей неделе.

Пропагандисты уточняют, что конкретной даты встречи еще не согласовано.

Напомним, что после громкого выступления Дональда Трампа с угрозами Москве новыми санкциями, в Кремле заявили, что Россия готова продолжать прямые переговоры с Украиной. Там говорили, что до сих пор ждут сигнала из Киева относительно того, когда может состояться следующий раунд мирных переговоров между сторонами.

18 июля между президентом Турции и российским диктатором состоялся телефонный разговор. Они обсудили проведение третьего раунда переговоров.

Заметим, что первые два состоялись 16 мая и 2 июля. Тогда сторонам удалось договориться, а впоследствии и реализовать большие обмены пленными.