Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что экономическими методами именно до конца года это сделать трудно. Такое мнение связано с тем, что Владимир Путин может отдать приказ сократить все финансовые расходы на благосостояние россиян, чтобы иметь деньги и дальше продолжать войну.

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Что ждет Россию?

Игорь Липсиц считает, что за короткие сроки заставить Путина прекратить войну не удастся. Однако если начнется массированное давление на экономику России, то это возможно, но нужно много времени. Страна-агрессор уже движется в этом направлении.

В такой ситуации ближайшему окружению Путина станет не очень выгодно быть лояльными к нему. Люди в России идут во власть только для того, чтобы заработать большие деньги,

– сказал он.

Доктор экономических наук привел пример, что источником наибольшего обогащения в регионах России является дорожное строительство. Российские власти сократили расходы на развитие этой отрасли на 42%.

Это означает, что стало меньше денег, которые можно украсть. Из-за такой ситуации губернаторы в городах России начинают осознавать, что их должность уже не приносит желаемые доходы.

Повторяется история, которая была во времена СССР. Сначала все клялись в верности власти, а когда закончились деньги, то все изменилось,

– добавил Липсиц.

Пока Москва может покупать лояльность чиновников, до тех пор все будут терпимы к власти. Как только деньги закончатся, то любовь сразу исчезнет. Россия движется к такому сценарию, но, по словам доктора экономических наук, он будет развиваться не быстро.

Интересно, Дональд Трамп дал Кремлю 50 дней на заключение мирного соглашения, иначе пообещал ввести жесткие пошлины. Также США меняют подход к помощи Украине – планируется, что Европа будет покупать у них оружие для ВСУ. Военный аналитик Ян Матвеев считает это существенным изломом в позиции Трампа, который ранее выступал против вооружения Украины. По его мнению, Путин теряет преимущество.