Военный аналитик Ян Матвеев в разговоре с 24 Каналом отметил, что произошел коренной перелом ситуации, риторика президента США существенно изменилась.

Смотрите также В Кремле этого боятся больше всего: что может кардинально изменить ход войны

На что надеялся Путин?

Матвеев объяснил, что конечно можно рассуждать о том, что бесплатно Трамп не хочет помочь вооружением Украине или о том, что поставки оружия (за которое должны заплатить США страны ЕС) будут только через определенный срок, или же Штаты решат не передавать дальнобойное оружие, но самое важное, на его взгляд, кроется в другом.

"Раньше все опасались того, что Трамп не будет поставлять вообще никакого оружия, а США – главный поставщик и именно у них самые большие запасы и возможности. Все время мы обсуждали то, как ВСУ будут справляться без этой помощи. Все говорили, что будет очень сложно. Однако ситуация изменилась", – подчеркнул Матвеев.

Сегодня, по словам военного эксперта, украинская армия в определенной степени может надеяться на американское оружие. Это меняет ситуацию и для Путина. Ведь, по мнению Матвеева, он вероятно предполагал вместе со своим генштабом, что через один – три месяца наконец байденовские поставки вооружения для Украины завершатся и тогда российская армия сможет надавить на фронте и достичь успехов. Однако такой возможности уже нет.

Изменится ли ситуация на фронте в течение 50 дней?

Военный эксперт отметил, что не верит в информацию, которую пишут западные СМИ, что Россия может в ближайшее время осуществить наступление, привлекая 160 тысяч бойцов. По его словам, российских новобранцев командование сразу направляет в зону боевых действий, а значит резервов нет.

Если эти 160 тысяч человек где-то находились, был такой резерв, чего же его нигде не использовали? Например, в Сумской области, потому что там совсем не похоже на то, что формирование "буферной зоны" завершено. Российские войска продолжают атаковать Юнаковку, пытаются ее захватить. Если бы были резервы, их ввели в бой,

– объяснил Матвеев.

Он рассказал, что сейчас российская армия еще больше активизировалась. Наступление россиян не останавливается, вообще стиль этой войны просматривается в том, что войска России атакуют постоянно, делая определенные паузы.

"То, что мы видим – это результат взаимных действий. Например, на Покровском направлении в течение весны вроде бы было спокойно, казалось, что фронт стоит, а на самом деле там происходило больше всего боев. Это самое активное направление в течение этого года. Россия не продвигалась, потому что не давали это сделать ВСУ, а не потому, что с ее стороны было мало атак", – отметил Матвеев.

На других участках, например, на Харьковщине, россиянам удалось оккупировать село Меловое, а на Запорожье Каменское. Однако, как заметил Матвеев, не факт, что там были серьезные бои, эти территории вероятно были не столь важны, чтобы ВСУ сосредоточивать там большие силы. Военный эксперт уточнил, что на Покровском направлении может происходить сотня атак и это не дает России совсем никакого продвижения, а на этих отрезках мог быть один штурм, который привел к захвату территорий.

Весеннее наступление россиян с мая постепенно перетекло в лето, оно не останавливалось. Конечно, что это истощает обе армии, но украинскую немного сильнее, потому что она проигрывает в количестве личного состава,

– озвучил военный эксперт.

А вот Россия, со слов Матвеева, благодаря поступлению новобранцев может себе позволить постоянно атаковать пехотой. Учитывая то, что байденовские поставки оружия исчерпывались, боеприпасов оставалось меньше, боеспособность ВСУ снижалась. Военный эксперт отметил, что на определенных отрезках фронта состоялись локальные прорывы россиян из-за истощения украинских войск.

Он прогнозирует, что в течение следующих 50 дней, которые Трамп дал России на заключение мирного соглашения, ситуация на фронте вряд ли кардинально изменится. Возможно, на определенных участках, где российские войска могли бы поберечься, станут активнее и командование бросит их в бой, что приведет к еще большим потерям.