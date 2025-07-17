Речь идет о ракетах JAASM, которые могут значительно повысить обороноспособность Украины. Как эти ракеты могут изменить войну и почему это очень пугает Кремль, 24 Канала рассказал публицист, правозащитник Марк Фейгин.

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Что изменит ход войны?

Западные СМИ сообщили, что Дональд Трамп может принять решение о передаче Украине ракет AGM-158 JASSM. Дальность их полета достигает от 900 до 1000 километров. В Кремле не слишком обрадованы такой перспективой.

Это очень болезненно, очень. Этого боятся больше всего. Сбить их практически невозможно, особенно российскими средствами. Если такая ракета прилетит в уязвимое место, это может очень сильно демотивировать продолжение войны,

– отметил Марк Фейгин.

По словам публициста, смысл дальше вести войну сильно снижается, если Украина достигнет паритета в количестве воздушных целей, которые сможет запускать по России. В Киеве способны сбивать то, что летит из страны-агрессора, а вот российская противовоздушная оборона значительно слабее. Опыт Ирана показал, что системы вроде С-300/С-400 являются немощными против серьезной угрозы.

"Они могут делать вид, что им не страшно, но война станет совсем другой. Путин в целом воюет только со слабыми. Он на Украину напал потому, что был убежден, что Украина слабее. Сейчас, когда Украина сравняется силой, даже если не во всем, тогда теряется смысл войны. Ты ничего не получаешь – только теряешь", – заметил Фейгин.

Хотя Путин политически потеряет очень много, закончив войну без гиперболизированных побед, однако выбора у него может не оставаться. Решение США об усилении Украины, если Путин не согласится на мирное соглашение, может стать настоящим поворотным моментом войны.

Итак, получив новые дальнобойные средства поражения, Украина сможет пропорционально отвечать на российские обстрелы. Поэтому условный удар по Киеву для России может обернуться таким же мощным ударом по Москве.

"Чем больше у Украины будет оружия, то быстрее в России поймут, что теперь их обстрелы будут иметь трагические последствия для них самих. Ощущение вседозволенности исчезнет сразу. Это сильно повлияет на тревожность, которую будет чувствовать Путин и его окружение", – отметил публицист.

Заметим, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что, что перевооружение Украины заставит российского диктатора сесть за стол переговоров. Это произойдет даже в случае, если оружие еще не применят.