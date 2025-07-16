Так считает Владимир Зеленский, о чем он рассказал в интервью Newsmax, передает 24 Канал. Россияне якобы понимают только язык силы.

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Как принудить Путина к миру?

По словам украинского президента, любое предоставленное Киеву американское наступательное оружие заставит российского диктатора сесть за стол переговоров. Даже в случае, если оно не будет использовано.

Президент Трамп, вся Америка и Европа знают, что мы хотим мира и окончания войны... Однако россияне понимают только силу. Поэтому только сильные санкции и только сильное оружие. Мы готовы к действиям, демонстрации силы,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, по данным Axios, США могут передать Украине ракеты большой дальности, способные поражать цели вглубь территории России, в частности в Москве. Отправка наступательного оружия стало бы настоящим изломом в позиции Трампа, который ранее ограничивался обещаниями предоставить только оборонительное вооружение, чтобы избежать эскалации конфликта.