Так вважає Володимир Зеленський, про що він розповів у інтерв'ю Newsmax, передає 24 Канал. Росіяни нібито розуміють лише мову сили.

Дивіться також "Диявол у деталях": чому союзники сумніваються у новому плані Трампа щодо України

Як примусити Путіна до миру?

За словами українського президента, будь-яка надана Києву американська наступальна зброя змусить російського диктатора сісти за стіл переговорів. Навіть у випадку, якщо її не буде використано.

Президент Трамп, уся Америка та Європа знають, що ми хочемо миру і закінчення війни... Однак росіяни розуміють тільки силу. Тому тільки сильні санкції й тільки сильна зброя. Ми готові до дій, демонстрації сили,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за даними Axios, США можуть передати Україні ракети великої дальності, здатні вражати цілі вглиб території Росії, зокрема в Москві. Відправлення наступальної зброї стало б справжнім зламом у позиції Трампа, який раніше обмежувався обіцянками надати лише оборонне озброєння, щоб уникнути ескалації конфлікту.