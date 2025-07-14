Американський лідер дедалі більше розчаровується в російському диктаторі, адже Путін чинить опір спробам Трампа домовитися про припинення вогню між Україною та Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням його заяву під час розмови з журналістами 13 липня.

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Що сказав Трамп про допомогу Україні

Президент США пообіцяв надіслати Україні Patriot і наголосив, що "Путін справді здивував багатьох людей".

Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається,

– заявив Трамп.

Під час розмови з журналістами на об'єднаній базі Ендрюс він не уточнив кількість Patriot, які планує надати Україні для захисту. Проте зауважив, що Європейський Союз відшкодує Сполученим Штатам їхню вартість.

Американський лідер також додав, що США планують надсилати Україні "різні одиниці дуже складного військового обладнання".

До слова, 13 липня сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що найближчими днями очікує рекордного потоку зброї до України. Окрім цього, він зазначив, що США невдовзі можуть ухвалити руйнівні санкції проти Росії, яких ще ніколи не було.